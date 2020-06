Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem!

Do wyborów pozostało

Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.