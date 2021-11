Najdroższy i najpiękniejszy dom w okolicach Sycowa i Oleśnicy. To willa z basenem, torem kartingowym, boiskami na trzech hektarach! (20.11) Karolina Jurek-Bugla

Ekskluzywna rezydencja została zaprojektowana od początku do końca według indywidualnego projektu, w którym zadbano wysoki komfort jego mieszkańców. To najpiękniejszy i najdroższy dom w okolicach powiatu oleśnickiego wystawiony na sprzedaż w serwisie otodom. Leży w miejscowości oddalonej zaledwie około 10 minut drogi od Sycowa i ok. 30 minut drogi od Oleśnicy. Zobaczcie!