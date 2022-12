Najdroższe domy na sprzedaż we Wrocławiu. Trzeba mieć naprawdę gruby portfel, żeby je kupić

Oto 10 najdroższych domów we Wrocławiu. Zobacz co je wyróżnia i dlaczego są takie drogie.

Wojszyce - 4 800 000 zł

Biskupin - 4 000 000 zł

Powierzchnia: 328 m² Ilość pokoi: 5 Rok budowy: 1960 Opis sprzedającego: Wejście do domu wita nas niewielkim, ale funkcjonalnym wiatrołapem z wbudowaną szafą na okrycia. Jednak parter to przede wszystkim duży, otwarty salon z częścią wypoczynkową oraz jadalną. Trzy pary szerokich drzwi balkonowych otwierają perspektywę na komfortowy taras oraz przepełniony zielenią ogród. Całość doskonale uzupełnia przestronna, otwarta kuchnia, którą od części wypoczynkowej salonu oddziela wyspa z hokerami, idealne miejsce na poranną kawę i śniadania w gronie rodzinnym. Na parterze znajduje się też toaleta. LINK do oferty

Krzyki - 3 870 000 zł

Powierzchnia: 400 m²

Ilość pokoi: 6

Rok budowy: 2000

Opis sprzedającego:

Dom jednorodzinny wolnostojący o pow. uż. ok. 400 m2, zlokalizowany we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki – Ołtaszyn, na wydzielonym kameralnym terenie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ujednoliconym charakterze, w cichym i spokojnym miejscu, wśród zieleni, na ładnie zagospodarowanej działce, o pow. 1800 m² (plus 200 m2 – udział we wspólnej drodze).

