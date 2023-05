Najciekawsze trasy rowerowe w Polsce na weekend i nie tylko. Po drodze zamki, forty, parki krajobrazowe i mnóstwo świeżego powietrza

Jazda na rowerze to aktywność, która cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością – i dobrze! Ruch to samo zdrowie, a jak wiadomo, najlepiej uprawia się go na świeżym powietrzu. W Polsce na przestrzeni lat infrastruktura rowerowa bardzo się rozwinęła – podróżujący jednośladem mogą łączyć aktywny odpoczynek ze zwiedzaniem pięknych zakątków Polski. Zobaczcie 5 tras rowerowych, które powinien znać każdy amator rowerowych wycieczek!

Najciekawsze trasy rowerowe w Polsce: Żelazny Szlak Rowerowy

Żelazny szlak rowerowy znajduje się w okolicach Jastrzębia-Zdroju i przybiera kształt pętli. Wycieczka rowerowa w tamtych okolicach gwarantuje zwiedzanie nie tylko Polski, ale też Czech! Około 20 (z 43) kilometrów trasy biegnie przez tereny tego państwa. Jadąc Żelaznym Szlakiem Rowerowym, warto zatrzymać się przy kaplicy św. Jana w Moszczenicy, zabytkowym Domu Zdrojowym w Darkowie, zabytkowym Dworze Olszyny w Starym Mieście czy zabytkowym pałacu we Frysztacie.

Forteczna trasa rowerowa wzdłuż Twierdzy Przemyśl

CC BY-SA 2.5 Wikipedia.org / Goku 122 / CC BY-SA 2.5

Przejazd trasą rowerową prowadzącą wzdłuż Twierdzy Przemyśl to gratka dla miłośników sportu i historii. Podzielona jest na dwie części: północną (ok. 33 kilometry długości) i południową (ok. 42 kilometry długości). Podróżując krótszym odcinkiem północnym, można natknąć się na Arboretum (czyli miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy) w Bolestraszycach oraz Fort San Rideau, z którym wiąże się tajemnicza historia jeńca, który przeżył 8 lat po wojnie właśnie w forcie. Południowa trasa, oprócz malowniczych krajobrazów, oferuje rowerzystom obejrzenie fortów: XV Borek, II Jaksmanice, IIb Cyków oraz rezerwatu „Skarpa Jaksmanicka”.

Trasa Pojezierzy Zachodnich – długa i ciekawa trasa rowerowa

Chociaż długość trasy to prawie 420 kilometrów, początkujący rowerzyści nie powinni się zrażać jej długością! Dla samych widoków warto pokonać jednośladem chociaż mały odcinek tego szlaku. Przebiega on przez miejscowości: Myślibórz, Drawsko Pomorskie, Złocieniec czy Borne Sulinowo, prowadząc przez malownicze rejony aż do Białego Boru. W większości droga prowadzi przez gęste lasy – podczas jazdy naprawdę można się wyciszyć i zrelaksować. Na wysokości miejscowości Ińsko warto zatrzymać się na spacer po Ińskim Parku Krajobrazowym – znajdziecie tam nie tylko jeziora, ale też mokradła i bujną roślinność, wśród której mieszkają m.in. zające, kuny, wydry czy gronostaje. Iński Park Krajobrazowy to także jedno z niewielu miejsc występowania tzw. pływających wysp poruszających się po tafli wody.

Najciekawsze trasy rowerowe: Szlak Kanału Elbląskiego

Tę trasę wyróżnia coś wyjątkowego – powstały ok. 160 lat temu system kanałów prowadzący rowerzystów przez zielone lasy. Wyznaczony odcinek o długości ponad 130 kilometrów prowadzi z Olsztyna do Elbląga, przez Ostródę, Miłomłyn i Małdyty. Jadąc jednośladem przez malownicze tereny wymienionych miejscowości, na turystów czekają różne atrakcje, m.in. najstarszy murowany budynek w Olsztynie („Dom burmistrza”), Zamek Krzyżacki w Ostródzie, molo czy Zamek Kapituły Warmińskiej.

Velo Dunajec: ciekawa trasa rowerowa w Małopolsce

CC BY-SA 3.0 Wikipedia.org / Jakub Hałun / CC BY-SA 3.0

Ta trasa w Małopolsce przecina aż 7 pasm górskich i okrąża 3 jeziora… Już teraz łatwo wyobrazić sobie, jakie krajobrazy czekają śmiałków, którzy podejmą się tej ponad 200-kilometrowej wyprawy. Ścieżka łączy się ze Szlakiem Wokół Tatr, EuroVelo 11 i Wiślaną Trasą Rowerową. Podróżnych czeka wycieczka pod bramy zabytkowych zamków (Niedzica, Tropsztyn), Jezioro Rożnowskie, wieżę widokową w Dąbrówce Szczepanowskiej, termy (Gorący Potok, Szaflary) i słowacką miejscowość Czerwony Klasztor. To jedna z najbardziej magicznych tras rowerowych w całej Polsce, choć trzeba pamiętać, że do pokonania jej potrzeba dość dobrej kondycji.

