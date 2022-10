Najciekawsze inwestycje budowlane we Wrocławiu. Zobaczymy je niebawem! Michał Perzanowski

Oto biurowce, osiedla i obiekty użyteczności publicznej, które powstaną do końca 2023 roku. Zobacz jak zmieni się Wrocław w przyszłym roku.

Już pod koniec przyszłego roku możemy nie poznać niektórych zakątków własnego miasta. We Wrocławiu prowadzone trwają obecnie budowy i rewitalizacje obiektów znacznie zmieniających wygląd otoczenia. Są to wielofunkcyjne obiekty, nowoczesne osiedla i ekologiczne biurowce. Oto najciekawsze inwestycje, które powstaną do końca 2023 roku.