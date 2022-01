Najciekawsze domy do 70 mkw. Można je zbudować bez pozwolenia! [GOTOWE PROJEKTY]

Od 3 stycznia 2022 roku można budować domy jednorodzinne o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Budynek bez pozwolenia musi być: - wolnostojący, - nie wyższy niż dwukondygnacyjny, - na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być łącznie nawet ponad 100 mkw. powierzchni użytkowej - tzw. obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Inwestor jest zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że: - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Budowa domu wymaga też zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana będzie w ciągu 21 dni. Potrzebny jest też oczywiście projekt. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozstrzygnęło właśnie konkurs na projekty wstępne domów o powierzchni do 70 mkw. Jury konkursowe wybrało 38 prac, w tym kilka zaproponowanych przez firmy z Wrocławia. Z zapowiedzi resortu wynika, że opracowane projekty będzie można pobrać bezpłatnie przez internet w II kwartale 2022 roku i wykorzystać je przy budowie domów do 70 mkw. Na kolejnych slajdach prezentujemy najciekawsze gotowe projekty domów "bez pozwolenia" przygotowane przez polskie firmy. Ceny tych projektów wahają się od 1,5 do 3,5 tysiąca złotych. Szacowany koszt budowy tych domów to średnio 100 tys. zł

pixabay