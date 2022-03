Najbliższej nocy zmienimy czas na letni. Śpimy krócej czy dłużej?

Kraje, które przechodzą na czas letni:

przede wszystkim kraje Europy z wyjątkiem Islandii, Rosji i Białorusi,

USA,

większość prowincji Kanady i Meksyku,

Nowa Zelandia i południowo-wschodnie stany Australii,

Paragwaj,

Chile,

Iran,

Izrael,

Jordania,

Syria,

Liban.

Zmiana czasu to stosunkowo nowy wynalazek. Po raz pierwszy wprowadzili go Niemcy, by zmylić przeciwników. Wówczas 30 kwietnia 1916 roku przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód, a następnie 1 października 1916 roku o godzinę do tyłu. Jednak pomysłodawcą zmiany czasu był Beniamin Franklin. Beniamin Franklin zauważył, że kiedy przychodzi wiosna ludzie wstają wcześniej, i wówczas w nocy z racji wczesnej godziny muszą korzystać ze światła świec. W zmianie czasu widział oszczędność energii.