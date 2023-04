"NAJ" na Dolnym Śląsku. Dowiedz się co mamy największe, najwyższe i najstarsze | LISTA Paulina Schulz

Odwiedzając Dolny Śląsk, warto poznać także pewne ciekawostki z nim związane. W naszym zestawieniu prezentujemy m.in. znajdujące się na Dolnym Śląsku najgłębsze jezioro, najwyższy budynek, największy stadion czy najstarsze uzdrowisko. fot. Archiwum Polska Press/ Paweł Relikowski/ Małgorzata Fudali Hakman Zobacz galerię (12 zdjęć)

Dolny Śląsk jest niewątpliwie bardzo atrakcyjnym regionem. Jego wyjątkowość to bogata historia, kultura i piękne krajobrazy. Odwiedzając go warto poznać ciekawostki z nim związane. Zobacz co jest "naj" na Dolnym Śląsku. W naszym zestawieniu prezentujemy m.in. najgłębsze jezioro, najwyższy budynek czy najstarsze uzdrowisko.