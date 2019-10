Nagła śmierć wrocławskiego rapera. Miał tylko 30 lat

W środowisku artystycznym był znany pod pseudonimem Zioło. Pochodził z Żagania, ale mieszkał we Wrocławiu. Miał 30 lat. Nie wiadomo na razie, jaka była przyczyna śmierci.

Raper "Zioło" był uważany za jednego z najlepszych raperów polskiego podziemia, bo o miejsce w mainstreamie nie chciał walczyć. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami, jak Kękę, Pyskaty czy Ten Typ Mes. To właśnie Zioło wyprodukował znany hiphopowy kawałek Kękę zatytułowany "Jeden kraj".

Nagrał w sumie trzy albumy: "Siema LP" (2010), "Hip-Hop" (2012) i "Cokolwiek" (2015)

Oficjalna przyczyna śmierci nie jest znana.

"Znany z bystrych i uszczypliwych tekstów, często przedstawianych z przymrużeniem oka, ale skłaniającymi do przeróżnych refleksji. Jego mocno podkręcone używkami spojrzenie na świat jest unikatowe, a tematy poruszane inteligentnie, z humorem, bez kompromisów, ale i bez zbędnego patosu" - czytamy pod jednym z filmów na kanale UrbanRec TV. - "Już dawno wydostał się z kleszczy porównań do Smarka (zestawiany bywał również z Łoną), z drugiej strony nie da się jednak ukryć, że wziął z gorzowskiej legendy wszystko to, co miał najlepsze. A zatem: bystre spojrzenie na rzeczywistość i trafne, nieraz gorzkie spostrzeżenia, przy jednoczesnym usposobieniu a'la sympatyczny luzak, z którym napijesz się i zapalisz, dystans i lekkość w pisaniu prześmiewczych tekstów, także samokrytycznych".