Nadchodzi wielkie święto seniorów. Na uczestników czeka wiele atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy

Targi książek: święto literatury w Hali Ludowej

Targi książek – 26. Wrocławskie Targi Książek trwać będą od 30 listopada do 3 grudnia w Hali Ludowej we Wrocławiu. Wstęp na nie jest bezpłatny. Dziś poznaliśmy tytuły pięciu książek, nominowanych do Konkursu na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry”.