Nacjonalistyczny atak w centrum Wrocławia. Kto stoi za faszystowskimi hasłami i malunkami na ścianach budynków?

Czerwono-czarne flagi wraz z hasłem "Ojciec nasz Bandera. Chwała Ukrainie" zaczęły pojawiać się w różnych częściach Wrocławia, w tym przy ulicach Kościuszki, Komuny Paryskiej, Pomorskiej, Paulińskiej, na placu Strzegomskim oraz placu Orląt Lwowskich. Mieszkańcy, zaniepokojeni treścią i formą graffiti, zaczęli masowo zgłaszać te przypadki policji oraz mediom.

- Chciałbym pokazać gazecie, jakie mamy nowe graffiti - pisze pan Piotr, który podesłał nam to zdjęcie.

Zjawisko to skomentował również Miłosz Tamulewicz, niedawny kandydat na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, sugerując, że może to być działalność mająca na celu sowizdrzałstwo.

- Wczorajszej nocy grupa niezidentyfikowanych sprawców poprawiła coś, co wygląda jak działalność rosyjskiej 5. kolumny we Wrocławiu. Są to wrzuty wychwalające UPA i Banderę, okraszone dużą grafiką banderowskiej flagi - poinformował Tamulewicz.