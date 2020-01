NA ŻYWO. Podglądamy sokoły w Dolinie Baryczy [WEBCAMERA]

Zapowiada się sokole reality-show. Kamera on-line w gnieździe w żmigrodzkich lasach zarejestrowała dzisiaj pierwszą wizytę Pani Sokolicy!

- poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na swoim profilu na Facebooku.

Sokoły można podglądać w internecie: TUTAJ - KLIK!

Dolina Baryczy to miejsce, gdzie znaleziono ostatnie znane gniazdo sokoła wędrownego przed załamaniem jego populacji. To tutaj w roku 1965 zaobrączkowano ostatnie młode sokoły na Polsce. W latach 2010 do 2019 wypuściliśmy tu ponad dwieście młodych sokołów. Na pierwsze rezultaty musieliśmy jednak czekać aż do 2015 roku, kiedy to sokoły złożyły jaja w gnieździe reintrodukcyjnym. Lęg się jednak nie udał. W roku następnym ptaki dochowały się już 3 młodych a w latach 2017-2019 po cztery młode. W roku 2019 ponownie w gnieździe reintrodukcyjnym, ale już w nowym miejscu, pojawiły się sokoły. Samiec pochodzi z miejscowego lęgu z roku 2017, samica natomiast przyleciała z Czech i wykluła się w roku 2018. Ze względu na młody wiek, ptaki same jeszcze nie przystąpiły do lęgu, natomiast intensywnie dokarmiały młode sokoły wypuszczane w tym miejscu. Zainstalowaliśmy dla nich nowe gniazdo, przy którym znajduje się prezentowany podgląd on-line

- wyjaśniają organizatorzy przedsięwzięcia.