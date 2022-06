Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstała nowa pasieka miejska. Zamieszkało w niej pół miliona pszczół [ZDJĘCIA]

Lata pszczoła koło nosa? Nie odpędzać! Tylko sprawdza, czy jesteśmy zagrożeniem. Machanie ręką lub inne ruchy może potraktować jako akt agresji i odwdzięczyć się użądleniem. Polata i odfrunie. Ewentualnie wróci za chwilę, by upewnić się, czy nie pomyliła się w ocenie.

— To niezwykle potrzebne małe żyjątka, bez których funkcjonowanie przyrody, oraz nasze w przyrodzie, byłoby zaburzone — powiedziała prof. Barbara Król, prodziekan kierunku zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym, podczas oficjalnego otwarcia Europejskiej Pasieki Miejskiej na terenie uczelni przy ul. Chełmońskiego.

Pół miliona w kilku domkach

Na polanie stoi 8 uli i tyle samo doniczek z kwiatami polnymi naprzeciwko. W każdym domu żyje od 60 do 70 tysięcy osobników, głównie robotnic. Trutni jest niewielu, ale mają ważne zadanie. Spełniają się w rojni, gdzie pszczoły się rozmnażają. Rojnia to jedna z trzech głównych części ula. Pozostałe to: miodnia i dennica. W miodni pracują robotnice na kratkach. Produkują nie tylko miód, ale także wosk.