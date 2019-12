Na ulicy Sądowej trwają testy. Kiedy wrócą tam tramwaje?

Od soboty, 21 grudnia planowane jest wprowadzenie zmiany na linii 4 i 15, które powrócą na swoje stałe trasy przejazdu.

Wraz z otwarciem w całości skrzyżowania ulicy Sądowej z Podwalem i Krupniczą zostanie wprowadzona zmiana trasy linii autobusowej 127. Autobusy jadące od pętli przy ulicy Zwycięskiej, od ulicy Zaporoskiej pojadą przez ulicę Grabiszyńską, plac Legionów, ulicę Sądową i Podwale do placu Orląt Lwowskich i dalej obecną trasą przejazdu do Kozanowa. W kierunku przeciwnym z Kozanowa do ulicy Zwycięskiej, trasa linii 127 pozostanie bez zmian.