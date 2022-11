Na tych ulicach Wrocławia zwolnij! Tam najczęściej stoją patrole policyjnej drogówki [LISTA MIEJSC] Konrad Bałajewicz

Przepisów trzeba przestrzegać zawsze i wszędzie, bo ich złamanie można odczuć bardzo boleśnie. Po podwyżkach mandatów i zmianach w systemie punktów karnych, spotkanie z patrolem drogówki odchudzi portfel nawet o kilka tysięcy złotych. Policjanci działają z zaskoczenia, ale są we Wrocławiu miejsca, w których patrole stają i kontrolują kierowców najczęściej. Przejrzeliśmy informacje na jednej z najpopularniejszych grup na Facebooku, związanej z ruchem drogowym we Wrocławiu i opisaliśmy dla was punkty, w których drogówka bywa widywana najczęściej w ostatnich dniach. Zobaczcie je na mapkach, klikając w zdjęcie powyżej.