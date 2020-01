Na Szczepinie złapano włamywaczy. Zobaczcie, co mieli przy sobie [ZDJĘCIA]

Mieszkanka Szczepina około godz. 2 w nocy była świadkiem, jak dwóch mężczyzn włamywało się do samochodu. Poinformowała o tym policję. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, zobaczyli volkswagena z wybitą szybą, niedługo potem zatrzymali podejrzanych. Jeden ze złodziei pod ubraniem ukrywał narzędzia używane do włamań do aut, m.in.: wybijak do szyb zrobiony z pręta zbrojeniowego, kombinerki, łamak, nóż i klucze samochodowe. Drugi miał przy sobie nóż z prawie 30-centymetrowym ostrzem, gaz pieprzowy i kominiarkę.

Podczas tego włamania mężczyźni ukradli elektronarzędzia o wartości 1500 zł. Złodzieje trafili do aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Mogą trafić za kratki na 10 lat.