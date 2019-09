Na Swojczycach powstaje wielkie osiedle. Kolejne mieszkania do wzięcia

Kolejnych 111 mieszkań wprowadził do sprzedaży Archicom w inwestycji Olimpia Port na Swojczycach. Lokale, które trafiły do oferty, znajdują się w pięciopiętrowych budynkach M21, M22 i M23 położonych przy kanale żeglugowym w pobliżu centralnego placu osiedla. W tym etapie dostępne będą mieszkania 2-, 3-, 4- 5-pokojowe o powierzchni od 39 do 100 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 7 900 zł za mkw. Nieruchomości kosztują od niecałych 400 000 zł i ceny sięgają 1,2 mln zł za około 100-metrowy lokal. Powstające lokale mają być oddane do użytku we wrześniu 2021 r.

Deweloper wśród atutów swojej inwestycji wymienia bliskość rzeki, tereny zielone i bazę sportową. Same mieszkania mają przyciągać nabywców funkcjonalnym układem i architekturą łączącą cegłę z przeszkleniami i akcentami stalowymi.

Lokale są oferowane z głębokimi balkonami. Architekci nie zapomnieli o zieleni na tarasach nad garażami oraz przewidzieli funkcje usługowe w powstających budynkach. Budynki będą miały ochronę, portiernie i rowerownie.