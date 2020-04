Na ślub w maseczce? Urzędy Stanu Cywilnego w dobie koronawirusa

- W najbliższy piątek miałam udzielać ślubu, ale para zrezygnowała. Mam więc jeszcze czas na podjęcie decyzji, bo kolejne uroczystości odbędą się dopiero pod koniec kwietnia. Kilka zaplanowanych jest też na maj - mówi pani kierownik i dodaje, że jest gotowa na udzielanie ślubu w maseczce, choć na pewno utrudni to przeprowadzenie ceremonii.

Od marca w głogowskim USC nie odbyło się już kilkanaście planowanych ślubów. Pary przesuwają terminy na późniejsze w nadziei, że sytuacja wróci do tego czasu do normalności. Do USC dzwonią już pierwsze osoby z maja i czerwca, które uroczystości ślubne przenoszą na później. W sumie odwołanych zostało już ponad 20 ślubów.

- Wiele par, które datę ustaloną mają na czerwiec czekają jeszcze z podjęciem decyzji. Miesiące wakacyjne to najbardziej popularny okres ślubów, więc jest ich w tych terminach sporo - dodaje Magdalena Tazbir-Suchocka

W Polsce odbywały się już w ostatnich tygodniach pierwsze śluby w maseczkach. Do takiego doszło m.in. w Olsztynie. Co prawda nie było wtedy wymaganie zasłanianie twarzy, ale panna młoda i tak wzięła udział w uroczystości w założonej maseczce.

Czy przeszkadzałaby Wam maseczka podczas ślubu? Dajcie znać w komentarzach.