Na ratunek kasztanowcom we Wrocławiu ruszyły dżdżownice. Będą spulchniać i napowietrzać glebę [ZDJĘCIA]

W lesie drzewa mają świetne warunki: dużo miejsca na korzenie, opadające liście pod którymi gnieżdżą się zwierzęta spulchniające glebę, naturalna ściółka trzymająca wilgoć. W mieście sytuacja jest zupełnie inna – rośliny są otoczone betonem, liście są sprzątane, a o odpowiednią wilgoć zawsze ciężko. Zwłaszcza w miejscach takich jak pl. Nowy Targ, który często podawany jest za przykład betonozy we Wrocławiu i miejskiej wyspy ciepła.

Aby poprawić kondycję rosnących tam w większości 10-letnich już kasztanowców, Zarząd Zieleni Miejskiej wypuścił do walki dżdżownice.

"Ich zadaniem jest przywrócenie życia biologicznego w misach, w których posadzone są drzewa. W ten sposób znacząco poprawią im warunki siedliskowe" – mówi Marek Szempliński z ZZM.

19 kasztanowców rosnących na pl. Nowy Targ otrzymało po jednym batalionie dżdżownic, od ok. 200 do 300 osobników każdy. Daje to łącznie blisko 5 tysięcy tych pożytecznych stworzeń. Mają spulchniać i napowietrzać glebę, a przede wszystkim wytwarzać potrzebny, naturalny nawóz.