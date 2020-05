Na przystanku zoo usłyszycie lwa! Nowy głos w tramwajach wrocławskiego MPK

Jako pierwszy był Arkady Capitol zapowiadany przez aktorkę teatru muzycznego, a następny Uniwersytet Wrocławski, gdzie możemy usłyszeć głos profesora Jana Miodka.

Od poniedziałku (18 maja) przystanek zoo zapowie... lew!

Ten nietypowy komunikat będzie można usłyszeć w autobusach i tramwajach od poniedziałkowego poranka.

Od poniedziałku w naszych tramwajach i autobusach można spotkać się z lwem, symbolem wrocławskiego ogrodu, który od kilkudziesięciu lat wita wrocławian na bramie wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego - mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder.

Ale w tramwajach lew nie będzie występował sam. Udało się bowiem stworzyć kompilację odgłosów aż 10 innych zwierząt, które można spotkać we wrocławskim zoo. MPK Wrocław sprawdziło na grupie testowej czy dźwięk nie drażni w czasie jazdy i czy się mieszkańcom miasta podoba. Wybierano go spośród 6 innych propozycji. Ten zwycięski wszyscy testujący przyjęli bardzo pozytywnie.

Żyjąc w swoim naturalnym środowisku lew ryczy, gdy chce oznajmić wszystkim zwierzętom wokół, że wkraczają na jego teren – że to on jest tu niepodzielnym władcą. Dlatego też nazywa się go królem zwierząt. Podobnie będzie we wrocławskich tramwajach i autobusach MPK – mówi prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.