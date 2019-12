Na Osobowicach miało powstać 150 miejsc parkingowych. Będzie ich tylko 28

Bardzo ucieszyłem się, kiedy przeczytałem, że powstaną nowe parkingi Parkuj i Jedź we Wrocławiu, w tym jeden w naszej okolicy. To będzie pierwsze takie miejsce w tej części miasta, z którego mogłyby skorzystać także osoby takie, jak ja, które wjeżdżają do Wrocławia od północy, czy od strony Obornik Śląskich, i chciałyby przesiąść się na komunikację. Piszę "mogłyby", bo magistrat w 2015 roku zapowiadał, że stworzy u nas 150 miejsc parkingowych, później liczba ta została zmniejszona do 50, a ostatecznie stanęło na 28 miejscach. Co to zmieni? Nic! Przecież to zapełni się w kilka minut, a pozostali nadal nie będą mieli gdzie stawać