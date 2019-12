Na Nowym Dworze ktoś rozrzuca wędlinę z gwoździami. Uważajcie na swoje psy!

Podczas spaceru pies Marcina Pałasza podbiegł z zainteresowaniem do leżącego na chodniku przedmiotu:

No cudem tylko nie zjadł tego. Nie wiem jak to się stało, że ja to zauważyłem i dobiegłem do Elfa, bo on taki jest, że co na trawniku, to jego. W tym kawałku wędliny były gwoździe wbite z obu stron, szpilki wbite tak, że widać było tylko łebek. Z pewnością było to przygotowane przez kogoś, kto chciał skrzywdzić zwierzęta. To nie była karma dla sikorek. Mogło się skończyć bardzo źle