Na minusie, czyli plaga krótkowzroczności u dzieci

W zależności od stopnia zaawansowania wady, mówimy o małej (do -3 dioptrii), średniej (od -3 do -7 dioptrii) lub dużej krótkowzroczności (powyżej -7 dioptrii). Osoby krótkowzroczne są narażone na większe ryzyko wystąpienia chorób siatkówki, tj. jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej czy odwarstwienia siatkówki – dlatego tak ważna jest profilaktyka i korygowanie wady.

Jak zapobiegać krótkowzroczności

Co robić, by ustrzec dziecko przed wadą? Jeżeli sami nosimy okulary, może okazać się to trudne, warto jednak dołożyć wszelkich starań, by właściwie zorganizować przestrzeń wokół malucha i pamiętać o wizytach kontrolnych u okulisty.

Miejsce nauki musi być prawidłowo oświetlone – nie tylko silnym, górnym światłem, ale też światłym bocznym pochodzącym od lampki biurowej usytuowanej z lewej strony. Moc żarówki nie powinna być większa niż 75 W. Warto też od najmłodszych lat dbać o prawidłowe nawyki – gdy czytamy, to w pozycji siedzącej, a nie leżącej, z książką odsuniętą o minimum 30 cm od twarzy. Pamiętajmy też o odpoczynku – każde 45 minut nauki czy oglądania telewizji powinno być „nagrodzone” swobodnym patrzeniem w dal – by oczy mogły odpocząć, a mięśnie się rozluźnić.