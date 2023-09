Na jesienny city break... pociągiem? Oto 5 miast w Europie, do których warto wybrać się koleją z Polski

Miasta w Europie, do których dojedziesz pociągiem z Polski

Kiedy nadchodzi jesień, w wielu z nas budzi się potrzeba podróżowania. Nie chodzi tu jednak o plażowanie, a raczej o chęć zobaczenia najciekawszych atrakcji i zabytków – a do tego wręcz idealna jest jesienna pogoda! Na szczęście, nawet osoby cierpiące na awiofobię mogą pozwolić sobie na tego rodzaju wypad, bowiem od dłuższego czasu Polacy mogą korzystać z siatki międzynarodowych połączeń kolejowych. Przedstawiamy 5 miast, do których można dotrzeć pociągiem na jesienny city break – wśród nich kierunki m.in.:

Flickr.com / R Boed / CC BY 2.0

City break jesienią – dokąd warto się wybrać?

Aby spędzić udany weekend poza domem nie trzeba od razu wyjeżdżać poza granice Polski – my także możemy pochwalić się wyjątkowymi lokalizacjami na mapie. Kraków, Warszawa i Gdańsk to miasta, które szczególnie upodobali sobie obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj, może więc warto odkryć je na nowo? Poszukujący spokoju mogą za to zaplanować wypoczynek nad Bałtykiem lub w górach. Możliwości są ogromne – wszystko zależy od indywidualnych upodobań i wyobraźni.

