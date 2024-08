Na dziedzińcu wieżowca Sky Tower we Wrocławiu nie ma już rzeźby Salvadora Dali. Co się z nią stało? Aneta Kolesińska, Jakub Mielcarz

Słynna rzeźba Salvadora Dalego "Profil czasu" nie przywita już gości przed wejściem do Sky Towera we Wrocławiu. Monumentalne dzieło zostało przeniesione do nowej lokalizacji, co stanowi element szeroko zakrojonych zmian w kompleksie. Dowiedz się, gdzie teraz możesz podziwiać to unikatowe dzieło sztuki.