Na autostradzie A4 zapaliła się ciężarówka. Węzeł Wrocław Wschód był zablokowany przez kilka godzin [ZDJĘCIA]

We wtorek ok. godz. 18.30 doszło do pożaru samochodu ciężarowego na 164. km autostrady A4, w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Na jezdni w kierunku Wrocławia zapaliła się ciężarówka, której kabina błyskawicznie stanęła w płomieniach. Strażakom udało się ograniczyć rozwój ognia, który nie rozprzestrzenił się na naczepę. Kierowca opuścił pojazd i nic mu się nie stało. W czasie akcji gaśniczej autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z Wrocławia i strażacy-ochotnicy z Żórawiny.