Na autostradzie A4 przewróciła się ciężarówka z nowymi samochodami. Po wypadku objazdy przez Legnicę, droga do Wrocławia zablokowana

Groźny wypadek ciężarówki przewożącej samochody na autostradzie A4. Dzisiaj, 26 listopada ciężarówka z drogim transportem wpadła do rowu. Nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, którym przewoził osiem aut osobowych, zjechał z drogi i wpadł do rowu. To ustala policja, która interweniuje na miejscu wypadku.

Jezdnia w stronę Wrocławia została zablokowana i wprowadzono objazdy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad objazd wprowadzono na węźle Legnica Wschód na drodze wojewódzkiej nr 323 w stronę Jawora. Nie da rady wjechać samochodem na węzły:

Legnickie Pole

Mikołajowice

Wądroże Wielkie

Na autostradę A4 można wjechać dopiero na węźle Budziszów.

Na szczęście kierowcy ciężarówki, która miała wypadek na A4 w okolicach Jawora, nic poważnego się nie stało.