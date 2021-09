Na autostradzie A4 mężczyzna skoczył z wiaduktu do kabiny jadącej ciężarówki. Omal nie zabił kierowcy!

Wypadek na autostradzie a4

Do szokującego wydarzenia na autostradzie a4 doszło wczoraj, policja nadal bada okoliczności tej tragedii. 35-letni mężczyzna jechał osobowym volvo autostradą w kierunku Katowic. Nagle zatrzymał się na A4 tuż za wiaduktem koło Strzebniowa. Zostawił auto, przeszedł przez ogrodzenie, wspiął się na wiadukt i skoczył na autostradę.

Była to najprawdopodobniej próba samobójcza.

- Spadając wpadł do środka kabiny przejeżdżającej tamtędy ciężarówki - mówi st. sierż. Dominik Wilczek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Mężczyzna zginął na miejscu. Niewiele brakowało do karambolu i do tego, by zginął także kierowca ciężarówki.

- Wszystko działo się w ułamku sekundy. W kabinie rozległ się huk. Nie było czasu na jakąkolwiek reakcję - mówi 33-letni kierowca ciężarówki, który miał pokonać trasę z okolic Olkusza do Gliwic.