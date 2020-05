Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia będą nowe ekrany akustyczne

W naszym województwie przewidziano budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu. Prace obejmą budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia hałasu generowanego przez ruch na autostradzie A8 w rejonie posesji przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu. Ekrany zostaną wybudowane jeszcze w tym roku.

Inwestycje – jak informuje resort infrastruktury - będą związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 ton na oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Pół miliarda złotych Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy w całym kraju na realizację dziewięciu programów inwestycji drogowych, związanych z poprawą bezpieczeństwa i wzmocnieniem nawierzchni. Część tych pieniędzy pójdzie na budowę nowych ekranów akustycznych wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Powstaną one przy ulicy Melioranckiej i Żernickiej.

Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstaną także wzdłuż AOW dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154. Powstanie tam ekran akustyczny o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia hałasu generowanego na A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej. Budowa tego ekranu potrwa do 2021 roku.

Program dziewięciu inwestycji, oprócz Dolnego Śląska, będzie prowadzone także w województwach: mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko–mazurskim.