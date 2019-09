Wypadek miał miejsce na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma informacji o osobach rannych. Na A4 tworzą się duże korki. Przed godziną 12 zator miał ponad 5 km długości. By go ominąć, trzeba było zjechać na węźle Kostomłoty na lokalne drogi. Na razie w miejscu wypadku przejezdny jest tylko jeden pas i tak może być jeszcze do godz. 14.