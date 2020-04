Myśliwi ponad innymi? Ich nie dotyczy zakaz związany z pandemią

Na czas epidemii koronawirusa ograniczono Polakom możliwość spotkań i spacerów na świeżym powietrzu z wyjątkiem wyjść "pierwszej potrzeby" m.in. po zakupy, do lekarza, apteki lub na... polowanie. Jak czytamy w uzasadnieniu: "projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia (...) w ten sposób, żeby spod obostrzeń, o których mowa w § 5 wyłączyć myśliwych. Zaproponowana zmiana umożliwi kontynuowanie pozyskania dzików zarówno w ramach polowań, jak i odstrzałów sanitarnych, co pozostaje kwestią priorytetową w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF)".

Wrocławski Ruch Antyłowiecki tak skomentował rozporządzenie:

Zwykły człowiek. Może wyjść z domu po chleb i do apteki. Na spacer króciutki, najlepiej jedynie z psem na siku wokół bloku. Żadne bieganie kilometrami. Przewietrzyć głowę i z powrotem do domu. Ale są też niezwykli ludzie, których zajęcie, sport, pasja (?) są tak bardzo ważne, że nawet pandemia to za mało, żeby powiedzieć im na chwilę 'stop'. Ci ludzie to myśliwi. Dla nich lasy stoją otworem, bo strzelanie do zwierząt to sprawa jak się okazuje pierwszej rangi. Ważniejsza niż potrzeby reszty społeczeństwa. Myśliwi ponad innymi. Kpina z #zostanwdomu!