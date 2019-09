"My way". Edyta Górniak w nowym show TVN. Gwiazda będzie uczyć się jazdy samochodem. Zobacz!

"My way" to nowy reality-show TVN, w którym widzowie będą śledzili zmagania Edyty Górniak w kursie na prawo jazdy. Zobacz szczegóły

Po latach podróżowania na miejscu dla pasażera Edyta Górniak postanowiła sama siąść za kierownicą. W najnowszym show telewizji TVN widzowie będą mogli obserwować, jak piosenkarce idzie nauka przepisów drogowych oraz jazda L-ką po ulicach Warszawy. - "Dowiedzieliśmy się, że Edyta Górniak nie ma prawa jazdy i tak powstało "My way" - opowiada Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. W przygotowaniach do egzaminu gwiazdę wspierać będą przebojowi trenerzy, którzy natychmiast zareagują i pomogą jej w każdej trudnej sytuacji. Premiera programu "My way" 30 października na antenie TVN Jednak nauka jazdy to nie wszystko, co zobaczymy na ekranach. Producenci programu przygotowali dla Edyty m.in. drogowe gry miejskie, wizytę w myjni oraz jazdę w najgorszych warunkach pogodowych. Czytaj także Opole 2019. Edyta Górniak już zdrowa, zaśpiewa na festiwalu

W trudnych sytuacjach gwiazdę będzie wpierał syn Allan. Czy wyjdzie z nich obronną ręką? Na koniec programu Edyta Górniak zabierze jednego z nauczycieli na swój koncert. Czy dotrze na niego już jako pełnoprawny kierowca? O tym przekonamy się już jesienią. Program „My Way" na antenie TVN będzie można oglądać w środy o godz. 21.30. Pierwszy odcinek zobaczymy 30 października.