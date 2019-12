Mroczny wieczór we Wrocławiu, czyli nowi autorzy kryminałów: Mieczysław Gorzka i Miłosz Fryzeł

W piątek 6 grudnia we wrocławskiej Hali Stulecia od godziny 18:00 podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek odbędzie się spotkanie z debiutującymi w tym roku wrocławskimi autorami powieści kryminalnych opublikowanych przez Wydawnictwo Bukowy Las: Mirosławem Gorzką oraz Miłoszem Fryzłem. Autorzy porozmawiają o literackich, filmowych i muzycznych inspiracjach, drodze do publikacji, Wrocławiu jako miejscu zbrodni oraz zaprezentują powieści "Martwy sad", "Iluzja" i "Marsz w mrok".

Spotkanie poprowadzi Bartosz Synowiec, dziennikarz Radia RAM i Radia Wrocław Kultura.

Zapraszają Wydawnictwo Bukowy Las i Księgarnie Świat Książki.

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/440110606902521/

Wywiad z Mirosławem Gorzką, autorem "Martwego Sadu" i Iluzji":https://gazetawroclawska.pl/widzialem-jak-diabel-chodzi-tam-na-palcach-jakie-tajemnice-kryje-przykoscielny-sad/ar/c13-14235891

Wywiad z Miłoszem Fryzłem, autorem "Marszu w mrok":https://gazetawroclawska.pl/para-detektywow-na-tropie-wroclawskiego-nozownika-nowa-powiesc-kryminalna-z-wroclawiem-w-tle-juz-w-ksiegarniach/ar/c13-14503913

KONKURS!

Chcesz wygrać zestaw książek od Wydawnictwa Bukowy Las? Odpowiedz na pytanie: Jakie wydarzenia z wrocławskich kronik kryminalnych powinny zostać opisane w powieści? i wyślij je na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl do czwartku, 5.12 do 15:00. Książki będą do odebrania w trakcie wydarzenia.