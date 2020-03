MPK znów zmienia rozkład. Od poniedziałku 30 marca po Wrocławiu jeździmy inaczej! [ROZKŁAD JAZDY]

Wrocław. Wypadek koło Galerii Dominikańskiej. Ranny kierowca skutera [ZDJĘCIA]

Mężczyzna kierujący skuterem stracił nad nim panowanie i najechał na poprzedzające go osobowe bmw. Do zdarzenia doszło na ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku Galerii Dominikańskiej. Mężczyzna upadając uderzył się w głowę. Do przyjazdu karetki pogotowia pomocy udzielili mu przec...