MPK Wrocław: Wymienimy 60 starych autobusów i wydamy 80 mln zł na remonty torowisk

Wrocławskie MPK ogłosiło na swoim profilu na Facebooku plany na ten rok. "Chcemy wyremontować 6,5 km torowisk, wymienić 15 rozjazdów i 40 zwrotnic. Pożegnamy się z naszymi najstarszymi autobusami marki Volvo. Wydzierżawimy 31 krótkich (solo) oraz 29 przegubowych autobusów" - informuje MPK. A my pytamy Was: co we wrocławskiej komunikacji miejskiej wymaga najpilniejszej poprawy? Czekamy na komentarze!