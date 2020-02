MPK Wrocław. To był trudny dzień dla pasażerów. Awarie, zablokowane tory, wykolejenia (25.02.2020)

W poniedziałek około godz. 20.30 doszło do wykolejenia się tramwaju na ul. Piotra Skargi. Tramwaje linii 5, 11 skierowano objazdem w obu kierunkach przez Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Sądową. Tramwaje linii 2, 8, 9, 17 skierowano objazdem w obu kierunkach przez Skargi, Teatralną, Świdnicką, Piłsudskiego. Niestety, to jedno z wielu zdarzeń, które w poniedziałek mocno skomplikowały życie pasażerów MPK. Na kolejnych stronach sprawdźcie, co się jeszcze działo.

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press