MPK Wrocław: 10 dni bez wykolejenia tramwaju i będzie nagroda!

Wykolejenia tramwajów we Wrocławiu to ostatnio częsty temat poruszany w mediach, także społecznościowych.

Prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder, właśnie za pośrednictwem Facebooka i w kontekście wykolejeń, poinformował o podniesieniu funduszu nagród dla pracowników MPK

Nie wygraliśmy jeszcze wojny. Nie wygraliśmy jeszcze nawet bitwy. Przed nami jeszcze wiele walki. Ale ostatnie 9 dni to czas zawieszenia broni w naszej wojnie z wykolejeniami. Ten piękny czas pokazał, że jeśli razem zmaksymalizujemy wysiłki i środki ostrożniści, a do tego będziemy mieli odrobinę szczęścia to może nam się udać. By docenić te starania uprzejmie informuję że począwszy od teraz każda 10, 11, 12 i kolejna doba bez wykolejenia będzie oznaczała podniesienie przeze mnie funduszu nagród dla pracowników MPK o 1% (z wyłączeniem zarządu) - napisał Krzysztof Balawejder na swoim profilu na Facebooku.

(pisownia oryginalna)