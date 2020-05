MPK remontuje torowiska we Wrocławiu. Gdzie trwają prace?

Pod koniec 2019 roku wrocławskie MPK przejęło nadzór i prowadzenie remontów na wrocławskich torowiskach. Poza programem #TORYwolucja MPK nadzoruje i przeprowadza inne remonty i naprawy. Jeszcze wiele jest do zrobienia, ale torowcy wykorzystują obecny czas i mniejszy ruch na ulicach miasta. Naprawdę sporo udało się zrobić - informuje wrocławskie MPK.

W ostatni weekend (9-10 maja) rozpoczęła się wymiana torowiska na Pomorskiej, Staszica i Reymonta. Koszt tego remontu to prawie 2 mln zł

Ten remont jest nie tylko konieczny dla naszych tramwajów, ale to także ukłon wobec wrocławskich kierowców. – mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder. - Każdy, kto tędy jeździ do pracy, wie, jak istotnie poprawi to komfort przejazdu.