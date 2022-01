Możesz wjechać na szczyt turbiny wiatrowej na Dolnym Śląsku! Jak to zrobić? (SZCZEGÓŁY)

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Polenergia w ramach 30. Finału WOŚP oferują wyjątkowa wizytę na wybranej farmie wiatrowej – to wyjątkowa okazja, bo miejsce to nie jest dostępne na co dzień dla każdego.

Osoba, która wygra licytację będzie mogła sprawdzić jak wygląda praca na farmie wiatrowej, ile trwa wjazd na turbinę, co kryje gondola i jak długie są łopaty wiatraka. A wszystko z zapierającym dech w piersiach widokiem, który rozpościera się nawet na kilkanaście kilometrów i jest dostępny jedynie dla nielicznych osób obsługujących potężne maszyny.

Osoba, która wygra licytację ma szansę na niezapomnianą przygodę, wyjątkowe wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia na szczycie turbiny wiatrowej o wysokości sięgającej nawet do 134 metrów! Licytacja obejmuję jedną z farm w różnych lokalizacjach - do wyboru: