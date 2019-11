Możesz stracić pieniądze, gdy wypłacasz je z bankomatu. Zobacz, jak tego uniknąć!

- Uwaga na Cash Trapping! Czym on jest? W najprostszej formie, to przyklejenie się wypłaconej gotówki do dodatkowo zamontowanej do bankomatu listwy, w miejscu gdzie powinien odbyć się odbiór pieniędzy - ostrzega Santander Bank we wpisie na Facebooku. I podpowiada, jak się ustrzec przed jednym z najgroźniejszych rodzajów oszustwa.

Cash Trapping nie jest metodą nową, ale warto o niej przypomnieć, bo to jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa.

Cash Trapping - co to znaczy?

Cash trapping nie jest metodą nową. Z angielskiego dosłownie oznacza to "pułapkę na pieniądze" - w miejscu, w którym maszyna wypłaca pieniądze, złodzieje umieszczają nakładkę, która blokuje ich wyjście. Jednocześnie bankomat nie jest w stanie cofnąć banknotów, ponieważ przyklejają się do "pułapki".