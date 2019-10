MOVEMBER. Darmowe badania dla mężczyzn w sobotę we Wrocławiu (19.10.2019)

Będzie można wykonać darmowe badania USG jąder i poziomu PSA, czyli tzw. markera nowotworowego prostaty.

- Pokazujemy, że raka nie warto się bać. Warto za to się badać, żeby zadbać o swoje zdrowie - mówi Jakub Kajdaniuk z Fundacji Kapitan Światełko, organizator akcji Movember w Polsce. - Zapraszamy mieszkańców do udziału w naszych wydarzeniach. Badania są bezbolesne, a wynik jest znany od razu.

Symbolem tej międzynarodowej kampanii są wąsy, które mężczyźni wspierający cele Movember zapuszczają na przełomie października i listopada. Dzięki temu, od wielu lat, wąsy stają się pretekstem i motywem prowokującym trudne rozmowy.

Movember

Movember narodził się w 2003 roku, kiedy w Australii grupa znajomych założyła się o to, któremu uda się wyhodować największy wąs w ciągu 30 dni listopada. Okazało się wówczas, że wąsy mają ogromną siłę do prowokowania dyskusji na temat męskiego zdrowia. Od 15 lat na całym świecie mężczyźni w różnym wieku zapuszczają w listopadzie wąsy, by zachęcać innych do rozmów na ważne, lecz rzadko poruszane tematy. Najważniejszymi z nich są zawsze nowotwory jąder i prostaty, na temat których wiedza nadal pozostaje niewielka.

