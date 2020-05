Mosty Pomorskie we Wrocławiu. Tak wyglądają od środka [GALERIA ZDJĘĆ]

Na mostach Pomorskich we Wrocławiu robotnicy szykują się już do układania nowej nawierzchni na stalowej kratownicy. Póki co trwa jeszcze jej renowacja, wymieniane są skorodowane elementy, a całość jest malowana – informują Wrocławskie Inwestycje. To jedyna okazja, by zobaczyć, jak wygląda wnętrze mostów. Widok robi wrażenie! Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie odtwarzanie konstrukcji żelbetowej chodnika po wschodniej stronie historycznej przeprawy. Na mostach Pomorskich trwają też jeszcze prace przy budowie kanalizacji. Przypomnijmy, że remontowane mosty Pomorskie będą zamknięte dla ruchu samochodowego przez blisko trzy lata. Możliwy jest ruch pieszych w tym miejscu. Podczas przebudowy najbardziej zmieni się najstarszy z mostów-Południowy, z którego znikną rury ciepłownicze. Wykonawca ma przywrócić mu blask z początków XX wieku. Zabytkowa przeprawa odzyska też stylowe latarnie na wieżyczkach. Koszt przebudowy mostów to blisko 70 milionów złotych.