Most gotycki na Młynówce w Kłodzku nocą. Zobacz te niesamowite zdjęcia! Dawid Sarysz

Most gotycki w Kłodzku to zabytkowy kamienny most nad Młynówką w Kłodzku. Zwany jest Mostem św. Jana, a także potocznie Mostem Wita Stwosza. Jedni mówią, że jest miniaturą mostu Karola w Pradze a inni spierają się, że to kłodzki most był pierwszy. Most z kurzych jajek - bo właśnie białka jaj kurzych zostały wykorzystane do zaprawy przy jego budowie. Wiele tajemniczych opowieści wiąże się z tym miejscem. Odwiedzamy go nocą!