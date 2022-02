Morsy z Wrocławia w karnawałowym nastroju. Zobaczcie zdjęcia z ich kąpieli w zimnej wodzie r

Tak wrocławskie morsy kończą karnawał. Zamiast masek do nurkowania, miały na twarzach kolorowe maski karnawałowe! Zobaczcie zdjęcia z niedzielnej kąpieli we Wrocławiu. - A już za tydzień, w niedzielę, 6 lutego, zapraszamy wszystkich chętnych na 12. urodziny Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy. Będzie tort, ognisko i wspólna rozgrzewka w rytmach zumby - zapowiada Krzysztof Górski, prezes Stowarzyszenia. Początek wielkich urodzin - godz. 11, na kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu.