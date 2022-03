Morsy z Wrocławia kąpały się pod wodospadem w Przesiece [ZDJĘCIA] r

W poszukiwaniu lodowatej wody do kąpieli, wrocławskie morsy wyjechały w ten weekend do Przesieki w Sudetach. To tam, przy urokliwym wodospadzie, morsowali przez weekend. Zobaczcie zdjęcia!