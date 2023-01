Morsowanie w Polsce: najlepsze kąpieliska dla morsów w sezonie 2023. Co daje morsowanie, jak zacząć morsować? Emil Hoff

Członkowie klubu Wrocławskie Morsy najchętniej spotykają się w weekendy koło południa nad Morskim Okiem na terenie osiedla Zacisze. Rezerwowym miejscem spotkań jest plaża przy Kładce Siedleckiej na Oławie. Na zdjęciu: kąpiel wrocławskich morsów, 7 stycznia 2017. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (19 zdjęć)

Morsowanie to coraz popularniejsze w Polsce jesienno-zimowe zajęcie, rodzaj sportu ekstremalnego, do którego nie potrzeba drogiego sprzętu ani karnetu. Sezon na morsowanie zaczyna się w październiku i trwa do wiosny. W tym czasie polskie jeziora, oczka wodne, brzegi rzek, a nawet wybrzeża Bałtyku zapełnią się ludźmi ochoczo wskakującymi do lodowatej wody. To morsy – fani zimnych kąpieli. Morsowanie to dobry sposób na poprawę zdrowia, kondycji i spalenie kalorii. Polacy upodobali sobie morsowanie i nawet pobili już w tej konkurencji kilka rekordów. Co właściwie daje morsowanie? Gdzie są najlepsze miejsca do morsowania w Polsce? Zajrzyjcie do naszego przewodnika dla morsów, by się przekonać.