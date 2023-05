Morskie Oko: trasa, atrakcje, parking, kamery. Jak dostać się na Morskie Oko, ile kosztują bilety, ile się idzie i co warto zobaczyć?

Każdy turysta, odwiedzający polskie Tatry, powinien choć raz zobaczyć Morskie Oko. Jak dostać się nad to wyjątkowo piękne jezioro? Ile kosztują bilety? Jakie atrakcje czekają na szlaku? Zapraszamy do praktycznego informatora, który pomoże Wam zaplanować wycieczkę nad Morskie Oko.

Morskie Oko to jedna z najpopularniejszych atrakcji polskich Tatr. Piękne, polodowcowe jezioro w otoczeniu wyniosłych szczytów, malownicza trasa spacerowa, wygodne schronisko, przejażdżki dorożkami – to wszystko czeka na turystów, którzy postanowią odwiedzić to miejsce. Na tych, którzy zdecydują się dojechać w pobliże samochodem, czeka parking, z którego można rozpocząć wędrówkę. Żeby sprawdzić pogodę oraz to, czy przy jeziorze jest tłoczno, warto zerknąć na obraz nadawany na żywo przez kamery z Morskiego Oka. Jak dostać się do jeziora, ile kosztuje bilet, jak długa jest trasa i ile się idzie do celu? Wszystkie informacje znajdziecie w naszym krótkim poradniku: Morskie Oko na weekendową wycieczkę.

Morskie Oko: parking w Palenicy Białczańskiej

Zasady wstępu na szlak do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów zmieniły się dla kierowców samochodów w listopadzie 2021 r. Kto przyjedzie autem nad Morskie Oko, musi skorzystać z parkingu w Palenicy Białczańskiej, na Łysej Polanie. Zakupiony e-bilet jest sczytywany przy wjeździe na parking przez specjalne kamery, skanujące numer rejestracyjny każdego samochodu. Parking w Palenicy Białczańskiej - mapa Czytaj też: Dolina Chochołowska: trasy, parking, schronisko. Wszystko, co musisz wiedzieć przed wyjściem na szlak Ile kosztuje Parking w Palenicy Białczańskiej? Parking przy szlaku do Morskiego Oka najtańszy jest w dni robocze poza sezonem - wtedy kosztuje 25 zł za dzień. W weekendy i w sezonie cena parkingu to już od 39 do 45 zł (najdrożej od lipca do września).

Parkowanie kamperem to koszt 70 zł, natomiast dla osób korzystających miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych, koszt parkingu przy szlaku do Morskiego Oka to 0 zł. Szczegółowy cennik parkingu można znaleźć online. Zawsze należy pamiętać o tym, by kupić bilet zawczasu - TPN rekomenduje przynajmniej jednodniowe wyprzedzenie, ponieważ, zwłaszcza w weekendy i w sezonie, miejsca parkingowe szybko znikają. UWAGA! Park nie oferuje możliwości wyboru miejsca parkingowego – decyduje kolejność przyjazdów. W razie potrzeby można dokonać zwrotu rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji miejsca, trzeba jednak pamiętać, że zła pogoda nie jest argumentem za zwrotem pieniędzy. Radzimy, jak dostać się na Morskie Oko, ile kosztują bilety, jak długa jest trasa i co warto zobaczyć. Photo by Sacre Bleu on Unsplash

Jak dojechać do Palenicy Białczańskiej bez samochodu?

Na początek szlaku wiodącego na Morskie Oko można się też dostać bez samochodu. Do Palenicy Białczańskiej kursuje specjalny bus z dworca tymczasowego przy Al. 3 Maja Dolne w Zakopanem. Jazda trwa ok. 40 minut i kosztuje 15 zł. Czytaj też: Dolina Kościeliska: czas przejścia, ceny biletów i noclegu, parkingi, atrakcje na trasie, zwiedzanie jaskiń. Czy można zabrać psa?

Morskie Oko: cennik. Ile kosztują bilety wstępu na szlak?

Wybierając się na wycieczkę na Morskie Oko, należy pamiętać, że zapłacimy nie tylko za parking, ale też za wstęp na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ceny biletów wynoszą:

9 zł - bilet dzienny, normalny

4,50 zł - bilet dzienny, ulgowy

45 zł - bilet 7-dniowy, normalny

22,50 zł - bilet 7-dniowy, ulgowy

81 zł - bilet grupowy (do 10 osób) dzienny, normalny

40,50 zł - bilet grupowy (do 10 osób) dzienny, ulgowy Wszystkie bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego kupuje się online. Można to zrobić na oficjalnej stronie Parku. Według legendy Morskie Oko to bezdenne jezioro, które łączy się z Adriatykiem. Marcin Makówka / Polska Press, 2009

Schronisko Morskie Oko. Ceny, rezerwacja miejsc

Rezerwacji miejsc w Schronisku nad Morskim Okiem dokonuje się telefonicznie od 9:00 do 21:00 pod numerami telefonów: +48 18 20-77-609, +48 602-260-757.

Schronisko PTTK Morskie Oko cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego rezerwacji noclegu można dokonywać nawet z rocznym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że na miejscu płatność możliwa jest wyłącznie gotówką, jednak na terenie schroniska znajduje się bankomat. Za nocleg w Nowym Schronisku/Gazdówce zapłacimy: w okresie od 9.01.2023 do 30.06.2023 - 90 zł

w okresie od 1.07.2023 do 30.09.2023 - 100 zł

w okresie od 1.10.2023 do 8.01.2024 - 90 zł Z kolei nocleg w Wozowni w całym sezonie kosztuje 60 zł. Schronisko PTTK Morskie Oko oferuje nie tylko nocleg, ale i posiłki. Działa tu restauracja, w której możemy zjeść m.in. kwaśnicę, krupnik czy bigos oraz napić się grzanego wina. Jak to zwykle w schroniskach bywa, turyści mogą też liczyć na bezpłatny wrzątek do własnych naczyń.

W Schronisku Morskie Oko działa też sklepik "Bufet", w którym można nabyć pamiątki, wydawnictwa, podstawowe wyposażenie turystyczne oraz napoje i przekąski.

Trasa na Morskie Oko. Widoki i atrakcje

Morskie Oko to największe tatrzańskie jezioro, które przyciąga turystów o każdej porze roku. Latem jest tu wyjątkowo tłoczno, a zimą szczególnie pięknie. Trasa na Morskie Oko i do Doliny Pięciu Stawów nie należy do szczególnie trudnych nawet, gdy wokół leży śnieg. Szlak na Morskie Oko ma długość ok. 8 km. Wygodna droga im. Oswalda Balzera zaczyna się jeszcze w Zakopanem, prowadzi przez Palenicę Białczańską, obok Wodogrzmotów Mickiewicza, polany Włosienica i Schroniska nad samo jezioro Morskie Oko. Można je obejść pętlą liczącą ok. 2,5 km długości.

Trasa jest bardzo malownicza, można podziwiać najsłynniejsze szczyty, w tym Gerlacha i Rysy, urokliwe kaskady (wodogrzmoty), a na koniec odpocząć w Schronisku Morskie Oko. To najstarsze schronisko w polskich Tatrach – powstało w 1908 r. Trasa na Morskie Oko - mapa Ile się idzie na Morskie Oko? To, ile się idzie do Morskiego Oka, zależy od tego, jakie narzucimy sobie tempo i w jakim gronie idziemy. Przejście trasy do Morskiego Oka zajmuje przeciętnie ok. 2 godziny w jedną stronę, warto więc zarezerwować sobie cały dzień na wycieczkę. Trasa wznosi się na całej długości o ok. 500 m. Widoki nad Morskim Okiem zapierają dech w piersiach o każdej porze roku Photo by Lāsma Artmane on Unsplash Atrakcje nad Morskim Okiem

Samo Morskie Oko to największe jezioro Tatr. Słynie z przejrzystej wody i wielkiej głębokości (legenda mówi, że jest bezdenne i łączy się z Morzem Adriatyckim). Z Morskiego Oka można wybrać się na wycieczki w inne malownicze zakątki Tatr, np.: do Doliny Pięciu Stawów,

nad Czarny Staw w Dolinie Rybiego Potoku,

na Rysy,

czy Szpiglasową Przełęcz. Czytaj też: Kasprowy Wierch: kolejka linowa, bilety, pogoda, szlak. Praktyczny przewodnik. Ile może kosztować rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch?

Fasiągi, czyli konne powozy

Jedną z najbardziej znanych atrakcji Morskiego Oka są fasiągi, czyli konne powozy, które podwożą turystów na polanę Włosienica niedaleko Morskiego Oka. Trasa zaczyna się w Palenicy Białczańskiej. Ceny ustalane są każdorazowo z przewodnikiem, najczęściej oscylują w okolicy 70 zł za przejazd w jedną stronę, można wytargować zniżkę na drogę powrotną.

Kamery TOPR: Morskie Oko z domowych pieleszy

Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaka pogoda panuje nad Morskim Okiem właśnie teraz albo po prostu pooglądać malownicze szczyty polskich Tatr, możecie skorzystać z kamer TOPR, które transmitują obraz na żywo. Widoki z kamer TOPR dostępne są online.

Morskie Oko na pięknych zdjęciach

Nic tak nie zachęca do weekendowej wycieczki w góry, jak urokliwe fotografie, ukazujące piękno krajobrazu i przyrody danego miejsca. Zobacz piękne widoki z trasy na Morskie Oko:

Bezpieczeństwo w górach – czy znasz podstawowe zasady?

Wycieczki po górach to świetny sposób na relaks, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Góry to jednak nie plac zabaw i należy poruszać się po nich ostrożnie. Czy znacie podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.