Moravská Třebová i jej najciekawsze zakątki. Tu zamku pilnuje słomiany miś. Atrakcje Pogranicza Czesko-Morawskiego, cz. 1 Emil Hoff

Zapraszamy do pierwszej części relacji z wycieczki do najciekawszych atrakcji Pogranicza Czesko-Morawskiego. Dziś przedstawimy Wam miasteczko Moravská Třebová, gdzie na dziedzińcu renesansowego zamku spotkaliśmy kolosalnego słomianego misia. Emil Hoff / Polska Press Zobacz galerię (33 zdjęcia)

Zabieramy Was w podróż do najciekawszych atrakcji Pogranicza Czesko-Morawskiego, regionu pełnego niezwykłych miejsc, w których dawne dzieje płynnie łączą się ze współczesną sztuką, krwawe opowieści doprawione są czeskim poczuciem humoru i ironii, a w muzeach znaleźć można nie tylko pamiątki po królach, ale też pralki i karoserie starych aut. W serii krótkich relacji pokażemy Wam najciekawsze, najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące zamki, muzea, kościoły, cmentarze, ogrody i wszelkie inne warte uwagi punkty na mapie Pogranicza Czesko-Morawskiego, tak by zainspirować Was do organizacji własnej wrześniowej wycieczki do Czech. Zaczynamy od miasteczka Moravská Třebová, gdzie renesansowego zamku pilnuje wielki słomiany miś.