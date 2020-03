Monika Naczk z CCC Polkowice pokazuje jak ćwiczyć w domu. WIDEO

Monika Naczk z CCC Polkowice, włączając się w promowanie akcji #ZostańWDomu, przygotowała na portalu YouTube cykl nagrań, w trakcie których prezentuje ćwiczenia związane z koszykówką.

– Mama jednej z moich zawodniczek napisała do mnie czy mogłabym nagrać jej córce jakieś ćwiczenia które mogłaby wykonywać sama w domu w związku z koronawirusem – pisze koszykarka przy materiale z pierwszym treningiem.

I tak to się zaczęło. Do tej pory koszykarka CCC Polkowice przygotowała już siedem materiałów, zachęcając do wspólnego trenowania.

Trening 1