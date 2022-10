Moc jesiennych atrakcji w Centrum Korona we Wrocławiu. Już w ten weekend 28-29 października

Na mapie podpowiadamy jak dojechać do Centrum Handlowego Korona we Wrocławiu

Warsztaty z pieczenia ciastek i jesienna farma w Centrum Korona we Wrocławiu

Centrum Korona we Wrocławiu rozdaje jesienne stroiki za zrobione zakupy

Jesień trwa w najlepsze, a to okres pełen kolorów, zapachów i pięknych krajobrazów. Jest to też sezon na piękne rośliny i warzywa sezonowe, których symbolem jest dynia. Warzywo to ląduje nie tylko na talerzu, ale także w roli elementu dekoracyjnego w domach.